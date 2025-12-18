メ～テレ（名古屋テレビ） 農業の担い手の育成を支援するため、愛知県の農業系高校に農機具が贈られました。 「JA愛知信連」は高齢化などにより、農業の担い手が不足する中でその育成を支援しようと、2018年度から県内の農業系高校2校に耕うん機や草刈り機などを贈っています。 今年度は愛西市の佐屋高校と田原市の渥美農業高校が対象となり、18日に贈呈式が行われました。 佐屋高校に贈られたのは草刈り機など、渥