メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の南飛騨の豊かな森林を継承するため、森林組合と企業が連携します。 岐阜信用金庫は、森林のCO2吸収量などを「クレジット」として国が認証し、温室効果ガスの排出量が多い企業が「クレジット」を購入して排出量を実質的に相殺する、「J-クレジット」を活用したビジネスモデルの構築に取り組んでいます。 下呂市にある「南ひだ森林組合」が創出した「J-クレジット」を購入する企業を