女優の山口智子が１８日、横浜市・山下ふ頭で２０日にオープンするイマーシブミュージアム「ＴＨＥＭＯ５ＥＵＭＹＯＫＯＨＡＭＡ」先行披露レセプションに出席した。山口は「音」のライブラリー「ＬＩＳＴＥＮ．」のプロデューサーを担当。２０１０年から「地球の音を未来に残す」ためのプロジェクト「ＬＩＳＴＥＮ．」を開始。きっかけはハンガリーを訪れたことだった。「ブタペストに初めて訪れた時にドナウ川が流れてザ