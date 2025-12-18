SESESEnoTOのメジャーデビュー曲「引きこもりナイト」が12月17日にデジタルリリースとなった。SESESEnoTO（セセセノト）は、先生と生徒と先生の友達で構成されている3人組のバンドだ。先生（セ）と生徒（セ）と先生の友達（セノト）というメンバーによって結成されたことで、SESESEnoTO。名詞が大文字、助詞が小文字という表記がちょっぴりアカデミックだ。先生（Teach/Rap）、Aoi（Vo）、Tomodachi（Pf/Cho）というメンバー構成と