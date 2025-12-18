俳優、モデル、さらにアニメやゲームが好きな“オタクタレント”のパイオニアとして活躍した加藤夏希さん。現在は妊娠・出産を経て俳優としての活動を再開している彼女に、大人びた子役時代の思い出から、4児の母となった現在の私生活まで、ライターの徳重龍徳氏が詳しく聞いた。【画像】小5で身長164センチ、ランドセルに驚かれ、ビールの仕事が来たことも…子役時代の加藤夏希さんの写真を見る加藤夏希さん©山元茂樹／