リーベルホテル大阪にて、華やかで心温まるクリスマスイベント「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」を開催。クリスマス限定の宿泊プランやロビーライブ、特別なディナーコースなど、大切な人と過ごす時間を彩る多彩なコンテンツが展開されます。 リーベルホテル大阪「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」 開催期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)場所：リーベルホテル大阪（大阪市此花区） いつまでも心に残る