静岡市の”新たなおみやげ”を創出するために行われたコンテストの最終審査会が、17日、静岡市で行われました。浜松市のお土産といえば…「うなぎパイ」。静岡市のお土産といえば…「こっこ」や「安倍川もち」を挙げる人が多いのでは？18日、JR静岡駅のおみやげ売り場を訪れた人に何を選んだのか聞いてみると…。（福岡から）「福岡から来たので静岡おでんをきのう食べておいしかったのでお土産にもって帰る」Q.静岡市と言えばのお