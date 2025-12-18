誠恵高等学校の生徒が彩色作業を行う仏像彫刻「雲中供養菩薩」の制作過程が、2025年12月19日より沼津御用邸記念公園にて特別公開されます。奈良市の喜光寺へ2026年に奉納される予定の貴重な仏像を、仕上げ前の段階で間近に鑑賞できる貴重な機会が到来。 誠恵高等学校「雲中供養菩薩」彩色制作公開 展示期間：2025年12月19日から12月25日会場：沼津御用邸記念公園 西附属邸入園料：大人410円、小中学生200円（西附