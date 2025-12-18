さいわい市内で発生した一軒家の火事。駆けつけた消防隊によって、消火活動が始まる。逃げ遅れた住民を探すため、隊員が住宅内に入ると、事態は最悪の展開を迎える……。【つづきを読む】「服と皮膚が溶けてくっついてる」消火活動中に起きた不幸な事故ようやく救出された消防士は全身黒コゲで――〈「服と皮膚が溶けてくっついてる」消火活動中に起きた不幸な事故ようやく救出された消防士は全身黒コゲで――〉へ続く