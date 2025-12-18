認定NPO法人スマイルオブキッズが、2025年10月26日に開催される「横浜マラソン2025」のチャリティ寄附先に選定されました。この大会を通じて集められる寄附金は、医療的ケアが必要な子どもとその家族を支える重要な活動資金として活用される見通し。 認定NPO法人スマイルオブキッズ「横浜マラソン2025」チャリティ寄附 開催日：2025年10月26日(日)寄附先：認定NPO法人スマイルオブキッズ主な用途：医療的ケア児家