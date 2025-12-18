〈オタクグッズが大火事の原因に!?一気に火の手が回る「フラッシュオーバー」の恐ろしさ〉から続く 火事により、突如瓦解した住宅。中には2人の消防隊員が残されていた。彼らの安否やいかに。【第1話から読む】【119番は1回何円？】救急車の不適切利用で無駄になる税金が驚きの金額だった！★★めちゃコミにて先行配信中！つづきはココをチェック！★★次回は12月25日（木）更新予定です。続きをお楽しみに！（ハトコ／