とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之が１６日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。同局「耳の穴かっぽじって聞け！」でＭＣを務める２人のトークを公開。久保田は２０１７年に、井口は２０２２年にＭ−１グランプリを制したが、この日は今後に期待を寄せる若手芸人のことを話題にした。「テレビスタッフが選ぶ２０２５年覚醒したと思う芸人ランキング」が発表