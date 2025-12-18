泊原発の再稼動をめぐり、地元・北海道の鈴木知事が政府に「再稼動に同意する」と伝えました。北海道鈴木直道 知事「泊発電所3号機の再稼働に向けた理解要請がありました。このことについて同意をいたします」北海道の鈴木直道知事は経済産業省を訪問し、赤沢大臣に10項目の要望書を手渡しました。要望書では、放射線防護施設の整備などに十分な財政支援を行うことなどを求めました。また、北海道のみで進められている放射