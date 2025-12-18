母との思い出に浸っていた一誠のもとに訪れた少女、彼女の驚きの正体は…？【最初から読む】「子種をください」初対面の相手に求愛する少女の“人間離れした”貞操観念次回は1月22日（水）更新です。お楽しみに！（クリハラコマリ,月星きなこ／文春コミック）