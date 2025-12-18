フィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）が今季限りで引退することを18日、表明した。あす19日から始まる全日本選手権の公式練習を終えた後に自ら明かした。今大会を集大成と位置づけており、その意味を問われ、今季限りで競技を終える意向を口にした。「今年が18年間の集大成。自分の思っているところに行きたい思いと、ついてこない思い。いろんな葛藤があった。上を目指したい気持ちが強いのと同時に、それにつ