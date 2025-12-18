全日本空輸（ANA）は、国内線と国際線のサービスを共通化し、国内線のルールを2026年5月19日搭乗分から変更する。オンラインチェックインは国内線・国際線ともに共通化し、予約番号もしくは航空券番号で予約検索ができるようになる。提携航空会社との共同運航（コードシェア）便は、運航会社のウェブサイトからオンラインチェックインができる。空港空席待ちは、座席の用意ができた場合の搭乗手続きは不要となり、新たなフライトの