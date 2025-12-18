川崎フロンターレは18日、DFファンウェルメスケルケン際との契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。ファンウェルメスケルケン際は1994年6月28日生まれの現在31歳。オランダのマーストリヒトにて、オランダ人の父と日本人の母との間に生まれた。ヴァンフォーレ甲府のジュニアユース、同U−18を経て、Jリーグを経由せずに生まれ故郷のオランダへ帰還。2015年5月にオランダのFCドルトレヒトでプロデビューを飾っ