山形県内の優れたデザインの製品を表彰する山形エクセレントデザインの表彰式がきょう山形市で行われました。 【写真を見る】キーワードは「再利用、再発見」山形エクセレントデザイン表彰式優れたデザインの製品を表彰！（山形） キーワードは「再利用、再発見」です。 こちらは、さくらんぼの不要な枝を生地として加工したシャツ。地域の資源を再利用する新たな視点です。 ２年に１度開かれる山