ヴィッセル神戸は18日、DF松田陸がBGパトゥム・ユナイテッドへ完全移籍することを発表した。松田は1991年7月24日生まれの現在34歳。びわこ成蹊スポーツ大学を経て、2014年にFC東京でプロキャリアをスタートさせた。その後加入したセレッソ大阪では、2017シーズンにJリーグYBCルヴァンカップと第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会の2冠に貢献。C大阪では7年半にわたって不動の右サイドバックとして地位を確立した。以降はヴ