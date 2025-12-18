鈴木知事は１２月１８日、都内で赤沢経済産業相と面会し、泊原発３号機の再稼働に同意する考えを正式に伝えました。（鈴木知事）「泊原発３号機の再稼働に向けた理解要請がありました。同意をいたします」鈴木知事は１８日、赤沢経済産業相に泊原発３号機の再稼働に同意する考えを伝えたほか、安全対策の整備に関して国が地元自治体に対し十分に支援することなどを求めました。（鈴木知事）「私の同意の判断や要請については大臣に