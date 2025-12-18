桑田氏はオイシックスで育成メソッドの構築など、多岐にわたる役割を担うとされる（C）産経新聞社今季まで巨人2軍監督を務めた桑田真澄氏がオイシックス新潟アルビレックスBCのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任。12月18日、都内で会見が行われた。【動画】ウォーカーが大暴れ！第3打席に特大のホームランを打った場面今回CBOの役割としては主に球団の基盤強化・発展およびチーム編成といったGM的な役割と共に、