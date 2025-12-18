プロ野球独立リーグの石川ミリオンスターズは金沢市内で18日、新入団選手の記者会見を開きました。球団創設時を除き、過去最多タイの16人が入団です。日本海リーグの石川ミリオンスターズは、今シーズン20勝19敗で惜しくもリーグ2位となり連覇を逃しました。金沢市内で開かれた入団会見では、16人のフレッシュな新戦力が顔をそろえました。このうち石川県内出身の選手は3人で、地元への思いを胸に来シーズンでの飛躍を誓いました。