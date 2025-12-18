19日（金）は高気圧に覆われて、九州から東北は晴れる所が多いでしょう。ただ、夜になると東海から西の太平洋側を中心に所々でにわか雨がありそうです。北海道では次第に前線が近づき、夕方以降は雪や雨が降りやすくなるでしょう。この時季としては全国的に気温が高めとなり、西日本や東日本では昼間は11月並みの暖かさになる所も多い見込みです。20日（土）から21日（日）は西から雨や雪の降る範囲が広がり、全国的に天気が崩れる