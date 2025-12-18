スマホアプリ市場の自由な競争を促すため「スマホ新法」が全面施行されました。規制の対象はアップルとグーグルです。国内のスマホ市場では、アップルのiPhoneとGoogle Androidが4000万人以上のユーザーを抱える寡占状態となっていてます。2社はユーザーがゲームなどのアプリで課金した際、30%を手数料としてアプリ配信企業から徴収していて、決済はApple PayとGoogle Payに制限しています。きょうから全面施行され