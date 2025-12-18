DeNAの東克樹（30）が18日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、9000万円増の年俸3億円でサインした。（金額は推定）金額には「非常に嬉しく思いますし、評価していただいたなっていうふうには感じます」と話した東。今季を振り返り「自分の中で好不調の波があったシーズンだったので、その中でもそう見せないように。チームのために勝ちをもたらすためにやったシーズンかなと思いますし、その不調の中でどういったことを