気候変動に対して国が十分な対策をしていないことなどで、平穏な生活が脅かされているとして大学の准教授ら450人あまりが国に損害賠償を求める訴えを起こしました。原告側によりますと、国の気候変動対策の法的責任を問う訴訟は初めてだということです。気候変動対策の国際的な枠組み「パリ協定」では、産業革命前からの気温上昇を1.5度までに抑える目標が掲げられています。「パリ協定」を批准している日本政府は2050年までの温室