報道陣に公開された芸術体験イベント「ザ・ムービアム」＝18日午前、横浜市トヨタグループは18日、音と映像による没入型の芸術体験イベント「ザ・ムービアム」を横浜市の山下ふ頭で報道陣に事前公開した。文化振興を通じ、移動の価値向上にもつなげたい考えだ。20日から2026年3月31日まで開催する。オンライン販売のチケットは一般3千円。倉庫だった建物内の約1800平方メートルの巨大空間を会場とした。オーストリアのウィー