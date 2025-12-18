【クアラルンプール＝井戸田崇志】タカラトミーは１８日、マレーシアの首都クアラルンプール中心部の商業施設に、東南アジア初となるミニカー「トミカ」の公式ショップを開業した。海外進出は中国に続き２か国目で、東南アジア各国に店舗を広げる方針だ。新店舗では、トミカを１個あたり約１１００〜３０００円程度（日本円換算）で販売する。商品はベトナムで製造する。これまではマレーシアを含む東南アジアで販売代理店を通