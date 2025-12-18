一日の食事の最適な配分は何か。糖尿病専門医の牧田善二さんは「私は朝食・昼食・夕食の割合を、3：5：2とすることをすすめている。かつ、糖質摂取量については、夕食はおかず中心でワインでも飲みながら時間をかけて楽しむのが良い」という――。※本稿は、牧田善二『すごく使える栄養学テクニック』（日本実業出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Iqbal Nuril Anwar※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／I