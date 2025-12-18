本当にヘルシーな料理は何か。糖尿病専門医の牧田善二さんは「『和食はヘルシーだ』と単純には考えないほうがいい。研究者の近藤正二氏は、990の町村を訪ね歩き、人々の生活習慣や健康状態を確かめた結果、短命に終わる人が多い村には食生活の共通点があることがわかった」という――。※本稿は、牧田善二『すごく使える栄養学テクニック』（日本実業出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tamiko Ihori※写真はイ