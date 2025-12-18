本当のお金持ちは、余暇を過ごす場所にどこを選んでいるのか。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「11月末に、イタリア北部にあるピエモンテ州に行った。そこでは富裕層の超高額な『キノコ狩り』が行われていた」という――。筆者撮影北イタリア・ピエモンテの森 - 筆者撮影■“白いダイヤ”を求めて世界中の富裕層が殺到秋になると、日本の山里では家族連れが栗拾いに興じる。軍手をはめ、イガと熊に怯えながら