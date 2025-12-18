早朝6時から診察を行う名古屋市港区の「おはよう歯科」。仕事や家事の前に治療を済ませたい患者が、暗いうちから次々と来院します。 ■早朝6時オープンの歯医者 午前5時45分、まだ暗い住宅街に車が… 患者：「今から歯医者さん。午前6時から」診察が始まる午前6時と同時に患者が続々と来院します。皆さん、なぜこんなに早くから通うのでしょうか。 患者：「仕事に行く前に来られるのがいい