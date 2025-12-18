【モデルプレス＝2025/12/18】歌手の玉置浩二が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが決定した。特別企画にて、3年ぶりに書き下ろした話題曲「ファンファーレ」をテレビ初披露する。【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧◆玉置浩二「第76回NHK紅白歌合戦」出場決定「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わ