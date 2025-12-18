【モデルプレス＝2025/12/18】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「脚のラインが綺麗」ミニスカ×ハイソ姿◆小寺真理、美脚輝くミニスカ姿披露小寺は「ファンの方に頂きました〜！」「めっちゃめっちゃ可愛い〜」とつづり、贈り物のマグカップを手にした写真を投稿。グレーのトップスにチェック柄のミニスカートとハイソッ