【モデルプレス＝2025/12/18】タレントのほしのあきが12月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】一斉風靡した48歳タレント「親子揃って美しすぎる」娘とのドレスアップ姿◆ほしのあき、娘との親子ショット披露ほしのは「わたし好みのビジュー＆レースが付いてるジャケット」「大切に取って置いたのを娘が着れるようになったよ」とつづり、親子ショットを投稿。写真には、黒のミニ丈ワンピ