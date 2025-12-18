K-POP³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÖºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤Î¡È9ºÐ¾å¡É·ëº§Áê¼ê2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2010Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿K-POP¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾¯½÷»þÂå¤ÈApink¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2ÁÈ¤¬»ý¤Ä¾ÝÄ§À­¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏÃÂê¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¸¤Æ¤¿Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½9Ç¯´Ö¸òºÝ¤·