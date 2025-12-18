意を決して男性と連絡先を交換したのに、結局相手からのLINEはなし…というのはありがちなケース。単なる社交辞令だと思われないためには、どんなふうにアドレスを伝えればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性197名に聞いたアンケートを参考に、「『これは社交辞令じゃない！』と感じさせる連絡先の教え方９パターン」をご紹介します。【１】困っていることについて相談し、「これからも話を聞いてくれますか