第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）で、３大会ぶりの総合優勝を目指す駒大の藤田敦史監督と大八木弘明総監督が１８日、オンライン取材に応じた。藤田監督は山川拓馬主将（４年）がマラソン挑戦を視野に入れていることを明かした。世界陸上の男子マラソン日本代表だった指揮官は「マラソンには向いている。マネジメント力が備わってくれば、（持ち前の）気の強さと融合してくれば