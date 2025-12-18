ＤｅＮＡの東克樹投手が１８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９０００万円増の３億円でサインした（金額は推定）。今季は２４試合に登板し、１４勝８敗、防御率２・１９とフル回転し、最多勝のタイトルも獲得。今季について「自分の中で好不調があったシーズン。その中でもチームに勝ちをもたらすことができたシーズンだし、引き出しも増やしながら過ごせた」と振り返った。来季の目標は２８年ぶりのリーグ優