【Amazon：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」3次受注分】 12月18日 ページ公開 Amazonにて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の3次受注分の販売ページが公開された。 「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は、段階的組み立て工程を採用した、内部フレーム、メカニカルパーツ、トラスフレーム、外装、演出と組み立てフェイズごとにガンプラ最新技術を凝縮