片山虎之助さん（参院選当選時2016年撮影） 岡山県笠岡市出身で総務大臣や日本維新の会の共同代表などを務めた片山虎之助さんが亡くなりました。90歳でした。 笠岡市出身の片山さんは岡山県副知事などを務めた後、1989年の参院選岡山選挙区に自民党公認で初当選し、総務大臣や自民党参院幹事長などを歴任しました。 自民党を離党後、2015年から日本維新の会の共同代表を務めましたが、2021年11月に倒れて病院に搬送さ