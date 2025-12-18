◆オーストラリアン・ベースボールリーグシドニー・ブルーソックス―アデレード・ジャイアンツ（１８日・シドニー）巨人から若手４選手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグのアデレード・ジャイアンツがスタメンを発表した。遊撃手として前半戦のオールスターに選出された石塚裕惺内野手はこの日も「１番・遊撃」で先発出場。ここまで全１８試合に出場し、出塁率はリーグ２位の４割５分９厘、同最多の１３四球