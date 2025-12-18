◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇正規王者・堤聖也（２―１判定）暫定王者・ノニト・ドネア●（１２月１７日、東京・両国国技館）ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級を制覇したＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との激闘から一夜明けた１８日、都内の所属ジムで会見。「本当に戦えたことが光栄ですね