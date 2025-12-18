静岡空港と中国・上海を結ぶ定期便について、3月下旬まで全便で欠航することが分かりました。中国政府による日本への渡航自粛が影響しているとみられます。静岡県によりますと、静岡空港と中国・上海を結ぶ定期便は、通常は週で4往復ありますが、中国東方航空が機材繰りを理由に12月減便し、12日の運航を最後に欠航していました。12月以降については未定の状況でしたが、15日夜、中国東方航空から県に「2026年3月28日まで欠航する