南米ベネズエラのマドゥロ大統領は、国連のグテーレス事務総長と電話会談し、アメリカのトランプ政権の海上封鎖措置を「主権に対する脅威」と非難しました。【映像】米軍がタンカー拿捕する様子ベネズエラ政府によりますと、マドゥロ氏は17日、トランプ大統領が制裁対象の石油タンカーについて「全面封鎖」を命じたことについて「主権と国際法、平和に対する脅威」と非難し、国連として拒否するよう求めました。国連は、グテ