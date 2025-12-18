「パパブブレ」の新作「いちごシリーズ」は、2026年1月2日から全国店舗で発売が開始され、公式サイトでは12月18日から予約受付がスタートします。鮮やかな色合いとともに、いちごの甘酸っぱさを存分に楽しめるキャンディやグミ、チョコ、ロリポップなど、バリエーション豊富に登場！1月15日「いちごの日」に向けて、いちご好きにはたまらないラインアップが揃います。 いちごづくしのキャンディで食べ比べを楽