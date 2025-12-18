米格付け会社S＆Pグローバル・レーティングの日本法人は18日までに公表したリポートで、日米合意に基づく対米投資で日本企業が得られる利益は「著しく低い見通しだ」と指摘した。「日本の事業会社の収益性を押し下げるとともに、債務返済能力も低下するなどのリスクを伴う」との懸念も示した。日米による対米投資の覚書によると、投資による利益を一定の水準まで日米両国が50％ずつを分け合う。さらに利益が生じた場合、米国が