天皇陛下は、カザフスタン大統領と皇居で面会し、昼食会を開いてもてなされました。【映像】天皇陛下とトカエフ大統領 昼食会の様子天皇陛下は、午前11時半すぎ、皇居の宮殿で来日中のカザフスタンのトカエフ大統領を出迎え、握手を交わされました。昼食会には秋篠宮さまも参加して食事を楽しまれました。陛下と大統領は水問題について話を交わし、陛下は、世界最大の湖として知られるカスピ海の水位が急速に下がっているこ