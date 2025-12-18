大麻草を販売目的で栽培していたとして、ベトナム国籍の男2人が18日、逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのはいずれもベトナム国籍でダン・バ・ズイ容疑者(32)と、ファム・ホン・ホアイ容疑者(39)の2人で、先月13日、愛知県豊田市内のズイ容疑者の自宅で大麻草1株を販売目的で栽培した疑いが持たれています。警察が別の事件でズイ容疑者の自宅を家宅捜索をしたところ、栽培中の大麻とみられる植物282株のほか、大