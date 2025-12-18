2度目の大刷新で注文殺到！三菱自動車工業（三菱）は2025年12月18日、大幅改良を行った新型「デリカD：5」を2026年1月9日に発売すると発表しました。10月29日から予約受注を開始し、約5000台の受注を獲得したといいます。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「新型デリカD：5」です！ 画像で見る（30枚以上）デリカD：5は2007年1月に登場しました。1968年に登場した「デリカ」シリーズでは通算5世代目にあたり、国内唯一のSUV